Eine 41-jährige Autofahrerin aus Dülmen befuhr am 24.12.2023, gegen 02.40 Uhr, die L551 in Dülmen in Fahrtrichtung Buldern.

Coesfeld (ots) - Sie beabsichtigte auf der Fahrbahn zu wenden, dabei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben.

Die 41-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum der Fahrerin. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Aufgrund dessen wurde ihr auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen.