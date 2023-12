Unbekannte Täter nutzten am Samstag, den 23.12., in der Zeit von 16:30 Uhr - 18:15 Uhr, die Abwesenheit des Eigentümers, hebelten ein rückseitig gelegenes Schlafzimmerfenster auf und suchten im Haus nach möglichem Diebesgut. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

