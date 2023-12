Übers Wochenende kam es in Dülmen zu mehreren Einbrüchen.

Coesfeld (ots) - Auf der Weseler Straße drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag(08.12/09.12) in einen Rohbau ein und entwendeten diverse Stromkabel und Werkzeuge.



In ein freistehendes Familienhaus auf dem Von-Croy-Weg in Dülmen Merfeld brachen unbekannte Täter ein.

Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke.

Ob die Täter etwas entwendeten konnte noch nicht gesagt werden. Der Einbruch erfolgte am 09.12.2023 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr.



Ebenfalls brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Heideweg in Dülmen (Rorup) ein. Auch hier hebelten die Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier hebelten sie u.a. einen Waffenschrak auf.



Zum Diebesgut kann auch hier noch nichts abschließend gesagt werden.



In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 02594-7930.