Nach einem Verkehrsunfall am Samstag (2.12.) gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße/Nonnengasse sucht die Polizei einen Unfallzeugen.

Coesfeld (ots) - Der ca. 180 cm große junge Mann mit dunklen Haaren und bekleidet mit einer blauen Jeans und schwarzer Jacke sprach den Unfallverursacher auf den Unfall an.

Dieser rief die Polizei in der junge Mann entfernte sich von der Unfallstelle.

Da im Rahmen der Unfallaufnahme in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein geringer Schaden entstand, bittet die Polizei den jungen Mann oder weitere Zeugen sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.