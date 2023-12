Am 24.12.2023, gegen 22.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dülmen auf der Pluggendorfer Straße einzudringen.

Coesfeld (ots) - Hierzu wurde am Schließblech

der Wohnungstür manipuliert. Hausbewohner störten die Einbrecher und diese flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung.



Die aufmerksamen Zeugen konnten drei Personen wahrnehmen und sie wie folgt beschreiben:



1 Person:



- männlich

- ca. 30 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- schlank

- schwarze Haare

- bekleidet mit einer dunklen Jacke

- südosteuropäisches Erscheinungsbild



2 Person:



- weiblich

- ca. 30 Jahre alt

- 165 cm groß

- bekleidet mit einem Kopftuch in beige, braune Jacke und einem

Rock,

- südosteuropäisches Erscheinungsbild



3 Person:



- weiblich

- ca.30 Jahr alt

- ca. 165 cm groß

- bekleidet mit einem Kopftuch in grau und einem Rock

- südosteuropäisches Erscheinungsbild



Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.