In zwei Fällen sind Unbekannte über die Weihnachtstage in Wohnhäuser in der Straße Heidkämpe in Dülmen-Rorup eingebrochen.

Coesfeld (ots) - Im ersten Fall liegt die Tatzeit zwischen Montag (25.12.) 14 Uhr und Mittwoch 10 Uhr. Hier brachen die Unbekannten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Zum Diebesgut konnte bei der Anzeigenerstattung keine Angabe gemacht werden.



Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie im zweiten Fall ins Gebäude. Hier stahlen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (23.12.) 16 Uhr und Mittwoch 9.15 Uhr.



Die Polizei geht von einem Zusammenhang der beiden Fälle aus.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.