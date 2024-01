Zwei Unbekannte haben am Neujahrstag (01.01.24) versucht, einen Zigarettenautomaten an der Theodor-König-Straße aufzubrechen.

Coesfeld (ots) - Gegen 23.25 Uhr beobachtete ein Zeuge diese dabei. Der Automat war an mehreren Stellen, insbesondere im Bereich des horizontal verlaufenden Schließriegels, verbogen. Die Abdeckung des Zigarettenausgabefachs lag zersplittert auf dem Boden. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Auf der Flage/ Coesfelder Straße.



Die Personen werden wie folgt beschrieben:



Person 1:



- vermutlich männlich

- schlanke Figur

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke (Kapuze über den Kopf

gezogen), einer dunklen Hose und dunklen Schuhen



Person 2:



- vermutlich männlich

- schlanke Figur

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke (Kapuze über den Kopf

gezogen), einer dunklen Hose und weißen Schuhen



Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.