Unbekannte haben am Dienstag (02.01.24) einen Böller in einen Briefkasten an der Altenberger Straße gesteckt.

Coesfeld (ots) - Dieser geriet dadurch in Brand. Passiert ist das gegen 15.20 Uhr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei stellte die Post sowie den Böller sicher. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.