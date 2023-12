Unbekannte wollten in ein Vereinsheim am Althoffsweg einbrechen.

Coesfeld (ots) - Zwischen 12.30 Uhr am Sonntag (17.12.23) und 16 Uhr am Mittwoch (20.12.23) gelang es ihnen nicht, ein Fenster aufzubrechen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.