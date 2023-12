Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 19.12.2023, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 14.00 Uhr, den auf der Straße "Am Schlautbach" in Havixbeck geparkten weißen VW Tiguan und flüchtete.

