Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Coesfeld bleibt vom 27.

Coesfeld (ots) - bis 29.12.2023 geschlossen.



In der ersten Januarwoche 2024 werden am 3. und 4.Januar 2024 in der Zeit von 17 bis 20 Uhr sowohl telefonisch als auch in der Beratungsstelle Beratungen (Einzel- und Gruppenberatungen z.B. für Nachbarn) zur technischen Sicherung Ihres Zuhauses angeboten.



Bringen Sie gerne Fotos mit, wenn Sie Schwachstellen an Ihrem Zuhause

erkannt haben.



Die restliche Woche bleibt die Beratungsstelle geschlossen.



Ab dem 08.01.2024 sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder

für Sie da!

Telefon: 02541/14-391 und -393.

Mail: KKVorbeugung.Coesfeld@polizei.nrw.de