Es ist nicht nur Tradition, dass der Landrat Dr.

Coesfeld (ots) - Christian Schulze Pellengahr zusammen mit dem Abteilungsleiter Polizei Thomas Eder und dem Personalratsvorsitzenden Kai Hartweg an Heiligabend die Polizeiwachen im Kreis Coesfeld besucht, sondern auch eine besondere Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die an diesem besonderen Feiertag im Dienst sind. So freuten sich alle auch in diesem Jahr über dieses besondere Zusammentreffen.