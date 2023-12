Darum gehören Kinderbilder nicht ins Netz! Das Teilen von Videos und Fotos von Kindern in den sozialen Medien und per Messenger App sollte gut überlegt werden.

Coesfeld (ots) - Ob beim Kindergeburtstag, in der Schule, beim Vereinsausflug, im Freibad oder im Sportverein: Alle geteilten Inhalte können in falsche Hände geraten.



Auch für das Teilen mit Freunden und Verwandten gilt: Sind Aufnahmen verschickt oder ins Profil hochgeladen, haben Eltern nicht mehr in der Hand, was mit den Dateien geschieht. Deshalb: Übernehmen Sie auch online Verantwortung und schützen Sie ihre Kinder.



Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei lädt am 09. Dezember 2023 zu einem Impulsvortrag ein. Um 10 Uhr und um 12 Uhr werden in einem je 30-minütigen Vortrag die Gefahren beim Teilen von Kinderbildern erläutert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!



Beratungsstelle der Kriminalpolizei



Bernhard-von-Galen-Str.7a

48653 Coesfeld