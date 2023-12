Der Bezirksdienst Rosendahl der Kreispolizeibehörde Coesfeld ist umgezogen. Zur Vorstellung unserer neuen Räumlichkeiten laden wir interessierte Medienvertreter am Dienstag, 12.12.2023, um 11 Uhr, in die Hauptstraße 25a in den Rosendahler Ortsteil Osterwick ein. Um Anmeldung über die Pressestelle wird gebeten.

