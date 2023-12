An der B474 in Lüdinghausen endete am Dienstag (12.12.23) die Autofahrt für eine 21-jährige Nottulnerin.

Coesfeld (ots) - Gegen 23.05 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung die Frau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf Höhe der Bushaltestelle Hartweg. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv auf Kokain- und Cannabiskonsum. Auf der Wache entnahm eine Ärztin der Frau eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten der Nottulnerin die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.