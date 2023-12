Zur Tatzeit, 18.12.2023, 00.47 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter auf eine bislang unbekannte Art und Weise eine Beifahrertür eines geparkten Autos auf der Bertha-von-Suthner-Straße in Lüdinghausen.

Coesfeld (ots) - Es wurde nichts entwendet oder beschädigt. Der Eigentümer bemerkte das Eindringen in sein Fahrzeug, als die Innenleuchten noch aktiv waren. Einen Tatverdächtigen sah er jedoch nicht mehr.



Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.