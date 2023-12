Die Marktleitung der REWE-Filiale bemerkte am Freitag (29.12.,10:40 Uhr) zwei männliche Personen (24 und 15 Jahre) in der Spirituosenabteilung.

Coesfeld (ots) - Während eine Person Schmiere stand, steckte sich die andere eine Flasche Schnaps unter die Jacke. Als sie dazu vom Marktleiter und weiteren Angestellten angesprochen wurden, traten sie die Flucht an. Sie wurden festgehalten und wehrten sich heftig. Einem 28-jährigen Mitarbeiter trat man in den Genitalbereich, ein 24-Jähriger wurde am Arm gekratzt und eine 29-jährige Mitarbeiterin erhielt einen Tritt ans Knie. Nachdem sich die Situation ein wenig beruhigt hatte, wurden sie bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro geführt.

Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen. Ins Krankenhaus musste niemand.

Bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen wurde in einer mitgeführten Tasche ein Klappmesser - welches nicht eingesetzt wurde -aufgefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtigen, wohnhaft in Herne und Gelsenkirchen, wurden nach Feststellung der Personalien und mangels weiterer Haftgründe vor Ort entlassen; der Erziehungsberechtigte wollte seinen Sohn vor Ort nicht in Empfang nehmen.

Beiden wurde seitens der Markleitung ein Hausverbot ausgesprochen. Darüber hinaus erwartet beide ein Strafverfahren.