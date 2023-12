In einem Neubaugebiet in Lüdinghausen öffneten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag (28.12.,12 Uhr) bis Samstag (30.12.,12:45 Uhr) einen mit einem Schloss gesicherten Baucontainer.

Coesfeld (ots) - Entwendet wurden Werkzeuge und eine Fernbedienung für einen Baukran im Gesamtwert von ca. 10.000 EUR.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.