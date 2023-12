100 Euro Bargeld erbeuteten zwei Trickdiebinnen am Montag.

Coesfeld (ots) - Gegen 17.30 Uhr betraten sie ein Geschäft und unterhielten sich untereinander durchweg in einer ausländischen Sprache.

Sie wollten zwei Gegenstände im Wert von etwas über 10 Euro kaufen und bezahlten den Betrag mit einem 200-Euro-Schein.

Als sie nach möglichem Wechselgeld gefragt wurden, traten sie von ihrem Einkauf zurück. Später konnte festgestellt werden, dass zwei 50-Euro-Scheine, die als Wechselgeld schon aus der Kasse genommen wurden, gestohlen wurden. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden Frauen das Geschäft bereits verlassen.

Personenbeschreibung: ca. 50-60 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare. Bekleidet mit einem langen rotbraunen Mantel und einem Kopftuch in ähnlicher Farbe.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.