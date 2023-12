Unbekannte Täter brachen am Freitag (8.12.2023) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr die Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf dem Paterkamp in Lüdinghausen auf und gelangten so ins Innere des Hauses.

Coesfeld (ots) - Dort durchsuchten sie die gesamten Räumlichkeiten. Diebesgut ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Der Ausstieg und ein möglicher Fluchtweg bleiben bislang unbekannt.



Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.