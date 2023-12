Unbekannte sind am Dienstag (12.12.23) in ein Haus am Rübenkamp eingebrochen.

Coesfeld (ots) - Zwischen 9 Uhr und 18.30 Uhr brachen die Täter die Terrassentür auf. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.