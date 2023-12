An den Feiertagen kam es in Lüdinghausen zu mindestens drei Einbrüchen.

Coesfeld (ots) - In der Nacht vom 22.12.2023 auf den 23.12.2023 brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Valve in Lüdinghausen ein. Hierzu hebelten die Täter zunächst ein Gartentor und dann eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Bargeld (vermutlich einen niedrigen vierstelligen Betrag).



Ebenfalls erfolgreich waren unbekannte Einbrecher auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Ring in Lüdinghausen. Hier gelangen die Täter über ein etwa ein Meter hohes Gartentor in den Garten eines freistehenden Einfamilienhauses und verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Hausinneren. Hier durchsuchten sie alle Räume und Schränke nach Diebesgut.



Nach ersten Angaben des Eigentümers handelt es sich bei der Tatbeute um Schmuck.



Auf der Königsberger Straße in Lüdinghausen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 24.12.2023, 16.00 Uhr bis zum 25.12.2023, 17.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus ein.

Hierzu schlugen sie ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und gelangten so ins Haus.

Auch hier durchsuchten die Täter alle Räume und Schränke. Einen Tresor öffneten sie mit einer Flexmaschine, die sie im Haus selbst vorfanden. Mit dem im Tresor vorgefundenen Schmuck und Bargeld aus einer Geldkassette (dreistelliger Betrag) flüchteten die Täter anschließend.



In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 02591-7930.