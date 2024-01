Am Neujahrsabend (01.01.2024), gegen 19.00 Uhr, kam es in Nordkirchen auf dem Parkplatz der Fachhochschule für Finanzen zu einem schweren Unfall mit Feuerwerkskörpern.

Coesfeld (ots) - Ein genauer Hergang des Sachverhalts ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht, dass beim Entzünden der Feuerwerkskörper ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger (beide aus Nordkirchen) schwer verletzt wurden.



Dem 14-Jährigen fehlten zwei Finger und dem 13-Jährigen die ganze rechte Hand, als die Rettungskräfte eintrafen.



Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Bei beiden besteht zum aktuellen Zeitpunkt keine Lebensgefahr.



Bei den Böllern handelt es sich um Feuerwerkskörper der Klasse F3.

Dieses darf nur von besonders qualifizierten Personen mit Befähigungsschein abgebrannt werden.



Wie die Jugendlichen an die Böller gekommen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Wer Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise in dieser Sache geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 zu melden.