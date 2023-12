Unbekannte Täten öffneten am 08.12.2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr, gewaltsam ein Kellerfenster ei9nes Hauses auf der Graf-von-Galen-Straße in Nordkirchen, Südkirchen.

Coesfeld (ots) - Von dort aus gelangten sie ins Innere des Hauses, brachen die Tür zum Hausflur und anschließend die Zugangstür zum Erdgeschoss mit einem unbekannten Gegenstand auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und verließen das Gebäude in unbekannte Richtung.

Zur Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden.



Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.