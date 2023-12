Die Scheibe eines bodentiefen Fensters schlugen Unbekannte am Montag (18.12.) an einem Einfamilienhaus in Nottuln ein.

Coesfeld (ots) - So gelangten sie ins Innere des Hauses und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenerstattung konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen 9 und 13 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.