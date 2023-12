In Nottuln und Schapdetten waren bislang unbekannte Einbrecher am Samstag (9.12.)aktiv.

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum von 17.40 bis 18.10 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Wohnhauses in der Jesse-Owens-Straße auf. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut.

Verschreckt hat eine Anwohnerin Unbekannte gegen 17.30 Uhr.

Sie hatte im Obergeschoss geschlafen, als sie von einem lauten Geräusch geweckt wurde. Anschließend konnte sie Geräusche aus ihrem Erdgeschoss hören. Durch das Treppenhaus sprach sie die Unbekannten an, die daraufhin flüchteten. Hier hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft.

Die Polizei prüft nun mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.