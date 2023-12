Zwei Autos sind am Donnerstag (07.12.23) an der Eversumer Straße zusammengestoßen.

Coesfeld (ots) - Gegen 13.40 Uhr befuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Haltern die Eversumer Straße in Richtung Ahsen. An der Kreuzung Hohe Lüchte kam es zur Kollision mit dem Auto eines 50-jährigen Mannes aus Bergkamen, als sie auf die Linksabbiegerspur fuhr. Beide kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.