Die Feuerwehr war in der Nacht (23.12., 03:15 Uhr) zu Löscharbeiten an der Lehmhegge in Olfen ausgerückt.

Coesfeld (ots) - Eine freistehende Scheune stand in Flammen. Weder Tiere noch Menschen befanden sich in dem Objekt. Die Löscharbeiten dauerten bis 05:25 Uhr. Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.