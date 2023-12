Auf dem Parkplatz der Stadthalle hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Audi A4 beschädigt.

Coesfeld (ots) - Passiert ist das zwischen 19.15 Uhr am Dienstag (19.12.23) und 7.30 Uhr am Mittwoch (20.12.23). Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.