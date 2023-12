Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 16.12.2023 bis 18.12.2023 in einen Lagerraum eines Hofes auf der Starße "Höpingen" in Raosendahl, Darfeld ein und entwendeten mehrere Arbeitsmaschinen und Werkzeuge.

Coesfeld (ots) - Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.