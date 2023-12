In Rosendahl Holtwick kam es am 25.12.2023, gegen 23.30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch.

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Täter hebelt die Hauseingangstür mit einem unbekannten Werkzeug auf und verschaffte sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus. Zu dieser Zeit befanden sich die Bewohner im Haus. Eine Bewohnerin lief zufällig am Hausflur entlang und bemerkte eine schwarze Gestallt in ihrem Haus. Sie lief daraufhin zurück ins Wohnzimmer und verständigte ihren Bruder. In diesem Zeitraum flüchtete der Einbrecher, vermutlich ohne Beute, in unbekannte Richtung.



Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 180 cm groß

- schwarz gekleidet



Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.