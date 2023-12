Einen Zusammenhang zwischen einem Diebstahl aus einem Wohnhaus und einem Einbruch, überprüft die Polizei in Lüdinghausen.

Coesfeld (ots) - Am Samstag (17.12.) gegen 19.15 Uhr meldete eine Anwohnerin der Straße Holterode einen Einbruch in ihr Wohnhaus.

Das Haus hatte sie gegen 17.30 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie den Einbruch in ihre Haus fest.

Unbekannte hatte die Rolllade ihrer Küche hochgeschoben und das Fenster aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Es wurden diverse Pokale gestohlen.



Im Sendener Ortsteil Ottmarsbocholt gelangten Unbekannte vermutlich durch eine unverschlossene Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhause in der Clemens-Hagemann-Straße.

Die Wohnung wurde gegen 15 Uhr verlassen. Bei der Heimkehr gegen 20.30 Uhr wurde festgestellt, dass sämtliche Räume durchsucht wurden. Es wurde eine Geldbörse gestohlen.



Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.