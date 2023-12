Unbekannte sind am Dienstag (19.12.23) in eine Doppelhaushälfte an der Bahnhofstraße in Bösensell eingebrochen.

Coesfeld (ots) - Zwischen 15 Uhr und 22 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf. Inwieweit etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.



Ebenfalls in Bösensell waren Einbrecher an der Sportanlage Am Helmerbach aktiv. Zwischen 22 Uhr am Montag (18.12.23) und 13.45 Uhr am Dienstag (19.12.23) hebelten die Täter drei Türen auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Zudem wollten Unbekannte beim Reitverein Bösensell einbrechen. Zwischen 21.30 Uhr am Montag (18.12.23) und 13.40 Uhr am Dienstag (19.12.23) gelang es den Tätern nicht, gewaltsam die Tür zu einem Getränkelager zu öffnen.



An der Münsterstraße in Senden brachen Unbekannte in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (17.12.23) und 12 Uhr am Dienstag (19.12.23) gingen sie vier Türen an. Bei zweien gelang es den Tätern, diese aufzubrechen. Es ist derzeit nicht klar, ob sie etwas gestohlen haben.



Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.