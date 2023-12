Dreist verhielt sich eine Taschendiebin am Montag (11.12.) beim Diebstahl einer Geldbörse im Aldi-Markt in Senden.

Coesfeld (ots) - Als sich eine Sendenerin gegen 10.30Uhr an der Kasse des Marktes befand, bemerkte sie, dass jemand an ihrer Handtasche herumnestelte. Die Tasche trug sie zu dem Zeitpunkt über der Schulter, der Reißverschluss war verschlossen.

Hinter ihr stand eine Frau. Als sie die Frau auf ihr Verhalten ansprach, stritt diese ab an der Tasche gewesen zu sein, verließ aber fluchtartig den Markt, ohne ihre Einkäufe zu zahlen.

Dann stellte die Sendenerin den Diebstahl ihrer Geldbörse fest.

Personenbeschreibung: ca. 45 Jahre alt, ca. 168 cm groß, schlank, sehr schmales Gesicht, kastanienbraune Haare zum Zopf oder Dutt gebunden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.