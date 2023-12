Über den Brand einer Holzhütte an der Hiddingseler Straße wurden Polizei und Feuerwehr am Sonntag (2.12.) um kurz vor Mitternacht informiert.

Coesfeld (ots) - In der Hütte zwischen dem Schloss Senden und der Hiddingseler Straße werden Baumaterialien gelagert.

Ein Zeuge konnte an der Hütte 3-4 Personen beobachten, die mehrere Feuerwerkskörper gezündet haben sollen. Ob diese Beobachtung mit dem Brand in Verbindung steht und auch den Zusammenhang mit dem Brand einer Schutzhütte am vergangenen Wochenende, prüft nun die Polizei.

Sie bittet Zeugen sich zu melden, Tel. 02591/7930.