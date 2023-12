Einen geparkten blauen VW Golf beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag (9.12.) im Zeitraum von 13.35 bis 15 Uhr.

Coesfeld (ots) - Das Auto war am Fahrbahnrand der Straße geparkt. Die Beschädigungen befinden sich am vorderen Radkasten der Fahrerseite.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.