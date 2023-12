In ein Krankenhaus brachte ein Rettungswagen einen 74-jährigen Autofahrer aus Senden.

Coesfeld (ots) - Er befuhr am Dienstag (12.12.)gegen 15 Uhr die K2 in Richtung B58. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Dabei verletzte er sich.

Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die K2 in beiden Fahrtrichtung gesperrt.