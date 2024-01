Vermutlich über eine Terrassentür gelangten Unbekannte am Freitag (29.12.) in eine Doppelhaushälfte in der Straße Schmiedekamp im Sendener Ortsteil Bösensell.

Coesfeld (ots) - Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenerstattung wurde bereits festgestellt, dass Bargeld gestohlen wurde.

Eine Nachbarin hatte gegen 19.18 Uhr drei Personen über eine Überwachung ihres Hauses im Garten gesehen und diese aufgefordert sich zu entfernen. Hier prüft die Polizei, ob es sich um die Einbrecher handeln könnte.

Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 und 20.10 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.