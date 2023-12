Aufgrund polizeilicher Ermittlungen besteht weiterhin der dringende Verdacht, dass es in der vergangenen Nacht zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 56jährigen Cuxhaveners kam.

Cuxhaven (ots) - Gemäß hier vorliegender Zeugenaussagen wurde das Opfer in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der

Tathandlung in Begleitung von zwei männlichen Personen beobachtet.



Eine Tatbeteiligung dieser Personen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.



Diese Personen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weitere Zeugen werden ebenfalls dazu aufgerufen sachdienliche Hinweise an die Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu geben.