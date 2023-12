Hechthausen.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (19.12.2023) kam es gegen 22:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand einer Scheune in der Wriethstraße in Hechthausen. Menschen oder Tiere wurden hierdurch nicht verletzt. Die Scheune wurde jedoch vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.