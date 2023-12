Geestland/Imsum.

Cuxhaven (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag (18.12.2023) drangen bislang unbekannte Täter zunächst in ein Firmengebäude in der Straße Freekedamm in Imsum ein. Aus dem Gebäude wurde ein vorgefundener PKW Schlüssel entwendet. Mit diesem wurde der zugehörige PKW, ein Mercedes Viano in grau (Baufjahr 2023), Cuxhavener Kennzeichen, aus einer dortigen Lagerhalle entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort oder in der unmittelbaren Umgebung wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.