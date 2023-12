Cuxhaven.

Cuxhaven (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (11./12.12.2023) drangen bislang unbekannte Täter in zwei Kindertagesstätten in Cuxhaven ein. Aus der Kita in der Lüderitzstraße wurden Bargeld sowie ein Laptop der Marke Renovo entwendet. Bei der Kita im Strich blieb es beim Einbruchsversuch. Die Täter gelangten nicht ins Objekt.

Zeugen zu beiden Taten werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.