Geestland/Wurster Nordseeküste/BAB27.

Cuxhaven (ots) - Am heutigen Mittwochvormittag kam es gegen 10:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz der BAB27 in beiden Fahrtrichtungen erneut zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund plötzlich auftretender Hagelschauer.

Teilweise war die Fahrbahn hier von einer zentimeterdicken Hagelschicht bedeckt. In den meisten Fällen gingen die Unfälle glücklicherweise glimpflich aus, sodass es maximal zu leichten Verletzungen bei den Verkehrsteilnehmenden kam. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahmen und Bergungen teilweise gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.