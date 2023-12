Bremerhaven/BAB27.

Cuxhaven (ots) - Am 22.12.2023, gegen 10.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 27 ein Verkehrsunfall auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und -Geestemünde. Aufgrund eines Hagelschauers war die Fahrbahn winterglatt. Ein 41-jähriger Mann aus Norderstedt war mit einem BMW in Richtung Cuxhaven unterwegs und hatte seine Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. Der BMW geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Anprall an die Seitenschutzplanke wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er gegen einen Audi A3 prallte, welcher von einem 23-jährigen Cuxhavener gelenkt wurde. Der Audi kollidierte in der Folge mit der Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt



Fast zeitgleich, nur etwa 100 m vom ersten Unfallort entfernt, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Geestländer verunfallte alleinbeteiligt mit einem BMW. Der Geestländer war ebenfalls von den winterlichen Straßenverhältnissen überrascht worden und mit seinem BMW ins Schleudern geraten. Dieser prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Von hier wurde der Pkw abgewiesen und kollidierte dann mit der Seitenschutzplanke. Der BMW kam schließlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am BMW blieb fahrbereit. Der Schaden wird hier auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



Cuxhaven/BAB27. Gegen 12.00 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der BAB 27. Eine 34-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit einem BMW in Richtung Walsrode unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Altenenwalde und Nordholz alleinbeteiligt auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der BMW geriet ins Schleudern, drehte sich mehrfach und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchschlug das Fahrzeug den Wildschutzzaun und kam im Seitenraum zum Stehen. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich, aufgrund der Schwere des Unfalls, zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gerbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.