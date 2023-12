Bremerhaven/BAB27.

Cuxhaven (ots) - Am 22.12.2023, gegen 16.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 36-Jährigen aus Berlin an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Dieser war zuvor mit einem BMW auf der BAB 27 in Richtung Walsrode gefahren. Bei dem Fahrer wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Es erfolgte eine Blutentnahme. Der Berliner hatte zunächst falsche Personalien angegeben und konnte sich nicht ausweisen. Als die Identität schließlich ermittelt wurde, stellte die Beamten zusätzlich fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.