Hemmoor.

Cuxhaven (ots) - Am heutigen Donnerstasg (21.12.2023) kam es gegen 11:50 Uhr in Hemmoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger LKW befuhr hierbei mit seinem LKW samt Anhänger die Schützenstraße in Richtung B73. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts auf die B73 ab und touchierte hierbei eine Fußgängerampel. Er entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des LKW abgelesen werden, sodass der Fahrzeugführer im weiteren Verlauf im Bereich Stade gestellt werden konnte. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.