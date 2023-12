Landkreis Cuxhaven.

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Donnerstag (07.12.2023) und in der Nacht zum heutigen Freitag durften mehrere Verkehrsteilnehmende ihre Fahrt nach einer Verkehrskontrolle nicht fortsetzen.



Gegen 09:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann mit seinem PKW in der Straße An der Baumrönne in Cuxhaven kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.



Gegen 11:25 Uhr wurde ein 68-jähriger Geestländer mit seinem PKW in Geestland in der Straße Auf dem Bordel kontrolliert. Bei dem Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



Gegen 21:00 Uhr wurde eine 69-jährige Frau aus Estorf (Kreis Stade) mit ihrem PKW in der Cuxhavener Straße in Hemmoor kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.



Gegen 21:30 Uhr wurde eine 40-jährige Cuxhavenerin mit ihrem E-Scooter in Cuxhaven in der Poststraße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Des Weiteren war der E-Scooter nicht versichert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.



Am heutigen Freitag gegen 02:30 Uhr wurde ein 42-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW in Cuxhaven in der Südersteinstraße kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.