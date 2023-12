Straftat:

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf



Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitagnachmittag

In ein Einfamilienhaus im Vörtelweg ein, indem er zuvor

eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Hauses

eingeschlagen hatte.

Nachdem der Einbrecher von den Bewohnern im Haus überrascht

und kurzzeitig festgehalten wurde, konnte sich der Täter befreien und

mit einem Sprung aus dem Fenster in das benachbarte Wohngebiet

flüchten.

Der männliche Täter, der aus dem Haus eine Armbanduhr entwendete, konnte

von den Geschädigten lediglich als Bartträger beschrieben werden..

Sofortige polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Schaden: ca. 700,- Euro



Zeugen werden gebeten, sich bei der örtlichen Dienststelle zu melden.



Verkehrsunfälle



Am Freitagvormittag kam es infolge winterlichen Straßenverhältnissen

Infolge anhaltenden Schneefälle zu mehreren Unfällen.



Dorfhagen



Eine Pkw-Fahrerin kam auf schneeglatter Gemeindestraße von der Fahrbahn ab,

prallte gegen einen Straßenbaum und verursachte Sachschäden.

Nachdem die 42jährige Hagenerin selbständig einen Abschleppdienst bestellt

und sich von der Unfallstelle entfernt hatte, konnte diese bei dem Unternehmen

schließlich angetroffen werden.

Gegen die unverletzte Fahrerin wurde u.a. ein Strafverfahren eingeleitet.

Schaden: ca. 3500,- Euro



Loxstedt



Ein Pkw-Fahrer kam am Vormittag auf schneeglatter Fahrbahn im Rademoorweg

von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass am

Pkw lediglich Sommerreifen aufgezogen waren.

Dem Fahrer droht ein Bußgeldbescheid von ca. 150,- Euro



Bexhövede



Im Bereich Hohewurth erkennt am Freitagnachmittag ein Pkw Fahrer zu spät, dass ein

vorausfahrender Fz.-Führer auf der B 71 verkehrsbedingt abbremsen musste

und fährt aufgrund mangelnden Sicherheitsabstand auf.

Die Beteiligten blieben unverletzt,; es entstand Sachschaden.