Schwanewede/BAB27.

Cuxhaven (ots) - Am Donnerstag (28.12.2023) gegen 15:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 35-jährigen Nordenhamer auf der Autobahn 27 im Bereich Schwanewede. Der Mann war mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Walsrode unterwegs. Bei der Kontrolle wurde ein Führerschein von einem Nicht-EU-Staat vorgelegt, welcher nur für eine begrenzte Dauer in Deutschland zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigt. Diese Frist war bereits überschritten, weshalb ein Strafverfahren gegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Ferner wurde festgestellt, dass die Haftpflichtversicherung des Pkw bereits erloschen war. Die Kennzeichen wurden vor Ort entsiegelt und die Weiterfahrt untersagt.



Hagen im Bremischen/BAB27. Gegen 17:00 Uhr erfolgte auf der Autobahn 27 im Bereich Hagen die Kontrolle eines Kleintransporters. Dieser wurde von einem 29-jährigen Mann aus der Stadt Seelze geführt. Der Fahrzeugführer zeigte ein Lichtbild eines ausländischen Führerscheins vor. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Es wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hier war die Weiterfahrt ebenfalls beendet.