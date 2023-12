Cuxhaven/ OT Döse - Betrunkener verursacht Unfall mit erheblichem Sachschaden

Cuxhaven (ots) - Am Sonntag, den 03.12.2023, gegen 02:50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Bremerhavener mit seinem BMW die Haydnstraße in Cuxhaven.

Vermutlich aufgrund des Konsums alkoholischer Getränke kam der männliche Fahrzeugführer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf mindestens zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben.

Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten zum Teil durch ortsansässige Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Verursacher ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

Der Verursacher erlitt einen Schock und wurde zur weiteren ärztlichen Begutachtung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Hier wurde zudem eine Blutprobe entnommen.



Der Führerschein des Bremerhaveners wurde beschlagnahmt und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.